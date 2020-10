Un agònic llançament de 7 metres deixa el Bordils sense la victòria

El Bordils va empatar en la seva estrena aquesta temporada al Blanc-i-Verd (26-26). Ho va fer contra l'Sporting Alcant, un nouvingut a la competició, i davant un número limitat d'abonats que van poder accedir al pavelló per animar el seu equip. El d'ahir va ser un partit molt igualat, però va ser l'equip entrenat per Pau Campos qui va tenir la victòria a tocar quan a falta de mig minut per al final Arnau Palahí va posar el 26-25. Tot i així, una falta de David Masó comesa sobre el gironí Dídac Villar va fer que els visitants tinguessin l'oportunitat de tenir un llençament des dels 7 metres i Enrique Moreno no va fallar per posar el 26-26 definitiu quan faltaven 8 segons per al final.

Després de set mesos tornava l'handbol al Blanc-i-verd, en el partit número 201 del Bordils a Divisió de Plata. I ho va fer amb espectadors a la grada, això sí, amb un número límitat d'abonats que van poder entrar al pavelló. I el públic assistent va poder gaudir d'un bon partit d'handbol, però no d'una victòria del seu equip.

Va ser un duel molt igualat, on cap dels dos equips aconseguia obrir un forat prou gran en el marcador per poder escapar-se definitivament. Ho demostra el 14-14 al final de la primera meitat. A la represa, els alacantins semblava que podien marxar després de fer un parcial de 0-4 en els cinc primers minuts (14-18), però ben aviat els locals van eixugar aquesta diferència per tornar a igualar el partit de nou i poder tenir opcions de guanyar davant la seva afició.Un triomf que va estar molt a prop. Arnau Palahí transformava el 26-25 quan faltaven 30 segons per al final. El Bordils havia de defensar l'última posessió rival, i ho va fer bé. David Mach va aturar el llançament de Dídac Villar, però abans l'àrbitre havia xiulat set metres per una falta comesa per Masó sobre Villar. Moreno, quan faltaven vuit segons per al final, no va fallar i va posar el 26-26 definitiu.