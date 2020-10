Pitu reapareix amb el Llagostera un any i cinc mesos després

L'amistós d'aquesta tarda entre el Llagostera i l'Espanyol B ha tingut un nom propi, el del saltenc Pitu Comadevall. El migcampista ha reaparegut avui amb la samarreta blaugrana gairebé un any i mig després de la seva greu lesió en l'eliminatòria d'ascens a Segona B contra el Portugalete de la temporada 2018/19. Pitu es va trencar el lligament creuat anterior del genoll esquerre i es va quedar en blanc la campanya anterior, marcada a més a més, pel confinament que va finalitzar precipitadament les lligues.

Pitu ha sortit al minut 69 al camp, quan els d'Oriol Alsina ja guanyaven 1-0 al filial espanyolista, que també juga a Segona B. Ha decidit un gol de penal, transformat per Sergio Cortés al minut 58, després d'una tarda molt igualada però amb més ocasions per als locals. La propera parada per al Llagostera és divendres que ve en la final de la Copa Catalunya contra l'Hospitalet. El duel es jugarà a Terrassa (18.30) i s'emetrà per Esport 3.