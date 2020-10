El retorn del futbol modest ja és una realitat després de set mesos

El teló del futbol modest català per fi s'ha apujat. Després de set mesos d'aturada, de canvis estructurals en les diferents categories de la Federació Catalana i, en definitiva d'incertesa, els aficionats han tornat a respirar futbol. Ahir una Primera Catalana, que per molts serà estranya, va donar el tret de sortida amb quatre equips gironins disputant partits. El primer a fer-ho va ser el Lloret, que va sortir de la seva visita al camp del Tona amb una derrota per la mínima (1-0). La Jonquera també disputava el seu duel contra el Vic Riuprimer lluny de l'Alt Empordà, i també va sofrir un desfeta per un gol (2-1). Els altres dos equips de Girona jugaven entre ells. El Bescanó va rebre l'Escala per acabar vencent els empordanesos per 1-0. Avui es tanca la primera jornada amb la visita del Palamós al camp del Manlleu a les 5 de la tarda, mentre que el filial del Llagostera rep el Vic a les 7 de la tarda al Municipal blaugrana.