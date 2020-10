El Sarrià empata en el primer partit de la temporada a casa

El Sarrià ha tornat a jugar un partit oficial al seu pavelló després de 7 mesos, i ho ha fet amb empat contra el Teucro (27-27) i davant un centenar d'espectadors que han respectat les mesures sanitàries en tot moment.

Ha estat un partit molt igualat, on cap dels dos equips ha pogut marxar en el marcador i a això demostra l'empat a 14 al descans. Tot i així, semblava que els de Salva Puig tenien un lleuger avantatge amb el 20-18, un avantatge que no han sabut aprofitar.

Amb 24-23 i amb 45 segons per davant els gallecs han tingut un últim atac que ha acabat un penal rigorós transformat per Remeseiro (24-24). Llavors el Sarrià ha tingut l'últim atac per marcar, però Lozano s'ha topat amb un imens Wermbter. Finalment, Pere Arnau ha llençat una falta amb el temps ja ha acabat que ha sortit fora.