Tarda de retrobaments a Fontajau

La visita d'un dels millors equips de la lliga (Gernika), el retorn de dues jugadores molt apreciades pels aficionats de l'Uni (Rosó Buch i Nadia Colhado), l'horari clàssic del bàsquet a Girona (diumenge a les sis de la tarda) i les poques oportunitats que, fins ara, hi ha hagut per veure les cares noves de l'Spar Girona. Quatre motius que, en un context normal, provocarien una bona entrada aquesta tarda a Fontajau. Però hi ha el virus pel mig. Les restriccions per la situació condicionen el dia a dia de la societat, i l'esport no és una excepció, però, encara que després del partit Buch i Collado no puguin repartir abraçades que desitjarien, la visita del Gernika segueix sent un partit especial. Una oportunitat ideal per veure si, després dels dubtes del debut contra l'Estudiantes, l'Spar Girona aconsegueix mostrar davant de la gent de Fontajau la bona cara que va exhibir dissabte passat a Sant Sebastià amb la combinació de domini interior (Reisingerova ja és la jugadora més valorada de la lliga després de dues jornades), encert en el tir exterior (11 triples) i grapa en defensa. Atenció especial a Sonja Vasic, aquella «Messi del bàsquet» que deia Laia Palau i que, per desgràcia, el públic de Fontajau encara no ha pogut acabar de veure en la seva versió bona, que cada dia es va acostant més a la jugadora que durant anys va dominant el bàsquet europeu. Contra l'Estudiantes, tot i no estar fina, Vasic ja va assumir responsabilitat en les accions finals i davant el Guipúscoa ja va recordar (una mica) més la Sonja Petrovic que enlluernava per les pistes.

«Rosó i Nadia són dues persones que aquí han deixat empremta dins i fora de la pista; són molt apreciades a Girona i, lògicament, des de dins del vestidor també; deixant aquest partit a banda, els desitgem el millor», assegurava Èric Surís sobre la presència de Rosó Buch i Nadia Colhado en un equip que, sempre amb Mario López a la banqueta, vol aspirar a fer-se un lloc entre els millors al costat de Salamanca, Girona i València. En la Supercopa, on feien el paper d'amfitriones a Bilbao, el Gernika va superar les valencianes en semifinals per acabar cedint en la final contra el, de moment, intractable, Perfumerías Avenida de Roberto Íñiguez. «A Gernika continua un bloc de jugadores i un cos tècnic des de fa temporades, és un equip dur, ben treballat i amb un plantilla equilibrada amb jugadores de perfils molt diferents; ja es va veure la Supercopa que està cridat a estar entre els millors a la lliga».

A banda de Rosó Buch i Nadia Colhado, el Gernika compta amb jugadores destacades com l'alemanya Angela Bjorklund, Paula Ginzo, Belén Arrojo, Nogaye Lo, Roundtree... La victòria de la setmana passada contra el Bembibre (70-45) és un exemple de l'equilibri en la plantilla del Gernika que esmentava Surís: en aquell partit, Mario López va posar en pista 12 jugadores i la que va tenir més minuts (Bjorklund ) tan sols en va jugar 23. Nadia Colhado va ser la màxima anotadora amb 13 punts (+ 6 rebots). Avui, però, la pivot brasilera ho tindrà més complicat davant la seva excompanya Julia Reisingerova, que està tenint un fort impacte ofensiu en el seu retorn a l'Uni: 25 punts contra Estudiantes i 18 davant Guipúscoa.