El Barça goleja el Madrid (0-4) per endur-se el primer clàssic femení

El Barça va combinar paciència i ambició per tombar el Madrid, tot i que la portera local Misa Rodríguez ho va posar més difícil del que reflecteix el marcador (0-4). El primer clàssic del futbol femení es va encarrilar gràcies a un xut de Patri Guijarro, a l'infortuni d'un autogol de la portera, a una volea de Lieke Martens i a un remat d'Alèxia Putellas. El nou curs comença per a les barcelonistes de la mateixa manera que va finalitzar l'anterior. Llavors invicte, ahir vencedores davant el Reial Madrid. Aquest advers 0-4 és el punt de partida del conjunt blanc; en canvi, una victòria més per a qui fa anys que construeix el seu projecte i que surt favorit al títol.