La Federació fa un bon balanç de l'inici del futbol modest

Set mesos després les lligues amateurs del futbol català han tornat a posar-se en marxa. Deia la Federació en un comunicat que en aquest primer cap de setmana serien fins a 450 partits els que es disputarien. El vicepresident i delegat per Girona de la Federació Catalana de Futbol, Jordi Bonet, ha puntuat amb bona nota l'inici oficial de les competicions. «El cap de setmana ha anat molt bé. Hem pogut gaudir de gairebé tots els partits de futbol. Alguns s'han pogut disputar a porta oberta i d'altres a porta tancada», comentava. De fet, el que es preveia des de l'insitució era que «el cap de setmana es pogués disputar dins de la normalitat que l'actual situació ho permetés. Estic content de com s'ha desenvolupat tot», va dir. De fet, l'únic partit que es va haver de suspendre per la pandèmia va ser el Navata-Pals del grup 16 de la Tercera Catalana.