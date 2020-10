L'Olot presenta la campanya de socis i limitarà l'aforament a 850 espectadors

L'Olot ha presentat aquest matí la campanya de captació de socis per aquesta temporada sota el lema "Amb ganes de més". L'acte ha sigut conduït pels directius de l'àrea social Jordi Reyes i Nuri Fité. Els preus dels abonaments oscil·len entre els 35 i els 340 euros, en funció de la categoria d'edat i de la ubicació al camp. Per altra banda s'ha anunciat que l'aforament al Municipal estarà limitat a 850 espectadors (la temporada passada la mitjana d'assistència va superar amb escreix el miler) per contribuir a les mesures per evitar el contagi del coronavirus. El primer partit a casa (la lliga arrenca el dia 18 a Cornellà) serà el diumenge 25 contra el Barça B. Per tal d'establir l'ordre d'entrada es crearà una APP on els socis es podran inscriure als partits que vulguin anar a veure.

El tràmit per donar-se d'alta es pot fer on-line des del web del club, trucant al telèfon 972.26.06.98 en horari d'oficina; omplint un dels tríptics que s'han repartit en algun dels establiments que generalment col·laboren amb el club (El Setrill, Norton, ATN, Carnisseria Planagumà, etc.) o visitant la Botiga INTEGRA-UEO al Carrer Sant Esteve, 3 (al costat de la Plaça Major). L'abonament de l'Olot presenta una sèrie d'avantatges a mode de descomptes en diversos comerços. Aquesta temporada també s'ha creat la figura del soci mentor, per la qual un grup de socis de l'Olot es compromet a pagar la quota d'abonament a totes aquelles persones, per les circumstàncies actuals no tinguin els recursos suficients.