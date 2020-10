Un penal dubtós priva el Sarrià de guanyar el primer partit a casa

Després de 218 dies tornava, de forma oficial, la Divisió d'Honor Plata a Sarrià de Ter. Ho va fer amb el mateix partit que aquell 29 de febrer, un Sarrià-Teucro, on els dos conjunts, igual que ahir, es van repartir els punts (24-24). L'afició sarrianenca tenia ganes d'handbol, i el centenar d'espectadors (l'aforament estava limitat) aplegats ahir al pavelló així ho van demostrar, animant l'equip de Salva Puig i protestant algunes decisions arbitrals riguroses.

De fet, una d'aquestes decisions va fer que el Sarrià no es pogués emportar la victòria. Amb 24-23 i quan faltaven 45 segons per al final, el Teucro tenia la possessió i una falta comesa per Guillem Lozano sobre Sierra al fil de la zona va ser considerada penal pels àrbitres. Remeseiro, màxim golejador del partit amb 9 gols, no va fallar i va anotar el 24-24. Tot i així, els locals van tenir l'última possessió per poder guanyar, però Lozano es va topar amb un immens Wermbter. Els de Salva Puig van recuperar la pilota, i una falta dura comesa sobre Pere Arnau va donar l'opció al mateix jugador a llançar la falta amb el temps ja acabat, però no va estar encertat.

És cert que ahir el partit va ser molt igualat, i potser el més just de tot era l'empat. Però també és cert que es va veure un Sarrià una mica irregular, amb bons moments de joc, però també altres amb algunes imprecisions, com pot ser el parcial de 0-5 visitant just començar el partit que posava el 2-5 al marcador després d'un bon inici dels de Salva Puig. Els blaus ahir també es van topar amb un gran Wermbter. També va estar encertat Antonio Moreno, que en alguns moments va evitar que l'equip gallec es pogués escapar en el marcador.

Els sarrianencs van tenir opcions, ja en les acaballes del partit, de poder escapar-se a tres gols. Amb 20-18, van tenir un parell d'accions desafortunades que van fer que els gallecs poguessin remuntar amb el 21-23. El Sarrià no es va rendir i va capgirar aquest marcador advers (24-23) amb un gol de David Mariscal quan faltaven dos minuts per al final i els locals jugaven amb un menys. Però un llançament des dels set metres transformat per Remesiero (24-24) i l'errada en l'últim tir de Lozano van dictaminar l'empat.