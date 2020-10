Vinícius i Courtois lideren la nova victòria del Madrid

El Reial Madrid, amb gols de Vinícius i Karim Benzema i una gran actuació de Thibaut Courtois, es va imposar aquest diumenge al Llevant a l'Estadi de la Ceràmica per unes obres al Ciutat de València (0-2) en la cinquena jornada de Primera, un resultat que li permet mantenir-se invicte i alçar-se a la zona noble de la Lliga.

El primer gol va arribar després d'un servei de córner botat per Modric, Vinícius va recollir una pilota perduda després que buidés la saga llevantinista; se la va acomodar, va buscar el pal llarg i va rematar per marcar. La pressió del conjunt madridista va ofegar a la primera meitat el quadre de Paco López, tot i això els vigents campions no van tornar a veure porta durant la primera meitat. No va ser fins a la represa quan el defensa Sergio Ramos va trobar porteria, però el col·legiat va recórrer al VAR per anul·lar el gol per fora de joc. El partit estava ja totalment trencat i les ocasions es van anar succeint. Courtois ho aturava tot. El definitiu 0-2 el va fer Karim Benzema, ja en el descompte, després de rebre una gran passada en profunditat. Va retallar el defensa Miramón i va posar la pilota al fons de la xarxa local.