balanç El club ha perdut 97 milions d'euros per culpa de la pandèmia

? El FC Barcelona ha perdut 97 milions d'euros com a conseqüència de l'impacte de la pandèmia en els seus comptes, segons va revelar ahir el vicepresident econòmic Jordi Moix. En aquest període, l'entitat blaugrana ha deixat d'ingressar 203 milions d'euros (855 milions d'euros en lloc de 1.059 milions projectats, un 18% menys) i ha gastat 74 milions d'euros menys (955 en comptes de 1.029). S'han reduït els ingressos en les partides de Estadi (-47 milions d'euros), patrocinadors i gires (-37), botigues (-35), drets televisió (-35), altres (-29), Museu FC Barcelona (- 16) i esdeveniments (-3). El club ha reduït la seva despesa en 74 milions, un 2% menys, dels quals 42 són per reducció dels salaris esportius, 30 en despeses de gestió i la resta en salaris no esportius. El deute financer se situa en 379 milions d'euros (242 milions més com a conseqüència de la pandèmia) i l'EBITD A (gestió en caixa) en 104.