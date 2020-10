La "il·lusió" del Llagostera per aixecar la Copa Catalunya

La Sala d'Actes de la seu central de la Federació Catalana, a Barcelona, ha estat l'escenari on s'ha portat a terme aquest migdia la presentació oficial de la 31a final de la Copa Catalunya Absoluta. El duel el disputaran el Llagostera i L'Hospitalet el proper divendres 9 d'octubre a les 18.30 hores a l'Estadi Olímpic de Terrassa, en directe per Esport3.

En representació dels blaugranes han participat a l'acte Pitu Comadevall i la presidenta, Isabel Tarragó. El capità ha manifestat que "serà un partit molt disputat, tots dos clubs tenim moltes ganes d'aixecar la Copa. Es veurà un bon futbol, esperem que sigui una gran festa. Somiem amb aixecar la Copa". Tarragó, ha admès que "la Copa Catalunya no es juga cada dia, és molt especial. Conquerir-la ens fa especial il·lusió a tots els membres del club. Ens hauria agradat que els jugadors que van lluitar-ho a les eliminatòries hi fossin. Tanmateix, tots els que hi seran presents divendres ho donaran tot per guanyar".

Al seu torn, el capità del CE L'Hospitalet, Cristian Gómez, ha asseverat que "hem fet una temporada molt bona i només ens falta rematar-la amb aquest trofeu. Ser aquí és un premi per a nosaltres després de guanyar la lliga i assolir un ascens. Del segon ningú se'n recorda, així que volem guanyar la final i fer història amb L'Hospitalet".