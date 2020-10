L'Etna deixa Thomas i Yates sense opcions

el ciclista equatorià jonathan caicedo va ser el millor en una etapa on dos dels grans favorits, els britànics Geraint Thomas i Simon Yates, es queden sense opcions de lluitar per la victòria final en el Giro d'Itàila. Caicedo va arribar primer a dalt de l'Etna i, en la general, té ara exactament el mateix temps que el portuguès lmeida, líder per posicions. Pello Bilbao és tercer; mentre que Nibali, Kelderman, Fuglsang i Kruijswijk són ara els principals favorits.