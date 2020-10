L'Olot crea la figura del soci mentor com a gran novetat del carnet 20-21

L'Olot va presentar ahir la nova campanya d'abonats per aquesta temporada 2020-21, que duu el lema «Amb ganes de més». El conjunt garrotxí juga la carta d'aquest eslògan per a totes les vessants que engloben el projecte social del club, des dels partits del primer equip, com el compromís amb el territori, el potenciament del futbol base o la col·laboració amb les associacions socials de la comarca, entre d'altres. Els preus dels nous abonaments van des dels 340 euros a la llotja fins als 35 del solidari. A l'espera que el curs esportiu doni el tret de sortida el pròxim dia 18, el club ja sap que, per culpa de les restriccions d'aforament provocades per la pandèmia, podrà acollir un màxim de 850 espectadors als partits que disputi com a local a l'estadi Municipal. La prioritat serà per als socis i caldrà apuntar-se en un llista abans de cada partit.

En aquest sentit, una de les novetats més destacades que arriben amb el carnet 20-21 és la del soci mentor. Es tracta d'una iniciativa per la qual alguns socis s'han ofert a pagar la quota d'altres abonats que no poden encarar econòmicament el pagament del carnet. «La temporada és difícil i en som conscients. Tant en l'àmbit esportiu com encara més en l'econòmic per a la gent i les famílies», detalla el directiu Jordi Reyes que argumenta el per què de la creació del soci mentor. «No volem que si algú vol seguir l'equip deixi de fer-ho perquè no pot pagar. Per això hem creat un seguit de promocions, com el soci mentor. No volem que sigui un problema econòmic seguir l'equip. És per això, que si volem podem», deia. El club especifica que la gestió serà absolutament confidencial per les dues bandes. És a dir, el soci que no pot pagar no sabrà qui és el soci mentor que li finança el carnet i, al mateix temps, el soci mentor no sabrà qui és el soci que ho ha demanat. En aquesta mateixa línia, el club permet els abonats pagar el carnet (General, General Jubilat, Tribuna, Jubilat Tribuna, Protector i Llotja) a terminis, amb un màxim de tres. A més a més, ser abonat de l'Olot tindrà avantatges en diversos comerços de la ciutat com Xartic, BonPreu Essclat i Bassols.

Una altra de les novetats del carnet 2020-21 és la creació del carnet Jove. Es tracta d'un tipus d'abonament destinat al jovent d'entre 18 i 25 anys (66 euros).

Els preus per veure aquesta temporada a l'Olot al Municipal són els següents: Solidari (inclusiu): 35 euros, Júnior (entre 10 i 17 anys): 35 euros, Jove (entre 18 i 24 anys): 66 euros; General: 110 euros, General (jubilats majors de 65 anys): 100 euros; Tribuna: 175, tribuna (jubilats): 140 euros, Protector: 230 euros i Llotja: 340 euros. Els interessats a fer-se soci poden fer-ho al web, trucant al 972260698 o a la botiga del carrer Sant Esteve.