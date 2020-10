Es retira Alberto Cifuentes (Cadis), el porter que va encaixar el penal de Kiko Ratón

El Cadis va anunciar ahir que el porter Alberto Cifuentes ha decidit retirar-se i passar a forma part de l'organigrama del club, despés d'haver debutat aquesta mateixa temporada a Primera Divisió amb 41 anys i batre el rècord del jugador de més edat en fer-ho. Cifuentes, que el diumenge passat va ser suplent en el partit Cadis-Granada (1-1), ha jugat 209 partits en les sis temporades que ha estat al Cadis i va debutar a la Lliga Santander a la segona jornada d'aquesta campanya davant l'Osca, amb 41 anys i 114 dies. Cifuentes és de sobra recordat per l'afició del Girona perquè va ser el porter del Múrcia que va encaixar el gol de penal de Kiko Ratón la temporada 2009-10 i que va suposar la salvació del Girona i el descens dels murcians (1-1).

Amb el debut a Primera, Cifuentes es va convertir en el tercer jugador amb més edat que ha jugat a Primera, Només per darrere de Harry Lowe, que ho va fer amb 48 anys i 226 dies, el 1935, amb una Reial Societat de la que també va era entrenador ; i de també porter Ricardo, amb 41 anys i 153 dies. En la seva dilatada trajectòria, que ha abastat vint temporades com a professional, el porter manxec ha passat també entre Segona i Segona B per l'Albacete, Dos Hermanas, Mallorca, Ciutat de Múrcia, Rayo Vallecano, Salamanca, Reial Murcia i La Hoya Lorca.

El fitxatge de l'argentí Ledesma i la continuïtat de David Gil han fet que Cifuentes decidís, d'acord amb el club, cedir la seva fitxa per tal que fos utilitzada per poder inscriure d'altres jugadors.