«Sé que he fet un molt bon torneig, però marxo de París fotuda»

«Si ho miro fredament, és molt bon torneig, no m'esperava arribar a la segona setmana. Però soc molt competitiva i perdre així, que no he pogut fer el meu joc, que no he jugat ni a un 50 per cent del que feia aquesta setmana, em fa marxar amb mal sabor de boca i fotuda». Així es lamentava ahir la tennista gironina Paula Badosa, decebuda per la seva eliminació en vuitens de final de Roland Garros, que considera el millor torneig de la seva carrera, però lamentant la derrota i la forma en la qual es va produir davant l'alemanya Laura Siegemund per 7-5 i 6-2, que ara jugarà els quarts de final contra Petra Kvitova.

Tot i la derrota, Badosa, de 22 anys i 87 del món, acaba de fer a París el millor torneig de la seva carrera, ja que fins ara només havia guanyat un partit en un Grand Slam en cinc participacions. La tennista de Begur ha fet un salt endavant de qualitat i resultats i en el seu camí ha superat dues de les guanyadores dels Grand Slam de 2017, la nord-americana Sloane Stephens, de l'Obert dels Estats Units, i la letona Jalena Ostapenko, de Roland Garros.

Badosa va jugar un gran nivell a París i va insistir que s'ha trobat mentalment recuperada, després d'anys difícils en els quals va vorejar la depressió i va pensar a deixar el tennis en no respondre a les expectatives que s'havien creat sobre ella. Guanyadora de Roland Garros júnior en 2015, la precocitat no va ser un premi per a Badosa, incapaç d'enlairar-se en el rànquing. Fa poc, la tennista gironina va canviar d'entrenador i, segons va confessar, la seva vida era «caòtica» a causa d'un «entorn que no era bo». «Quan estàs feliç fora de la pista és més fàcil rendir dins», va dir la gironina després d'aconseguir la seva històrica classificació per a vuitens.

En aquesta ronda es va topar ahir amb una jugadora veterana, que als seus 32 anys jugarà els primers quarts de final de la seva carrera. Número 66 del rànguing, Laura Siegemund no va començar bé i en el primer set Badosa va arribar a tenir bola de trencament en tots els jocs i a disposar d'un servei a favor per tancar la màniga, amb 5-3. Ho va desaprofitar i això va donar ales a la seva rival. Siegemund va guanyar el primer set i es va col·locar 2-0 en el segon, un avantatge que va ser una llosa per a Paula Badosa, que amb prou feines va anar guanyant els seus serveis fins al 3-2. Abans, amb problemes d'esquena, va cridar l'assistència mèdica, però va poder seguir.

No obstant això, el seu joc va continuar sent erràtic, enfront de l'alemanya, que va anar creixent. Va disposar de fins a quatre boles de trencament en el cinquè joc, que al final va salvar Badosa per col·locar-se 3-2. Però ja no va guanyar més. Siegmund va tancar la màniga per mesurar-se contra Kvitova, cap de sèrie número 7, que va vèncer la xinesa Shuai Zhang, 6-2 i 6-4 en 1 hora i 25 minuts.