La «il·lusió» del primer títol

El Llagostera no ha guanyat mai la Copa Catalunya i divendres, a Terrassa, té una magnífica oportunitat per apuntar-se un títol a les portes que arrenqui la lliga de Segona B. El partit contra l'Hospitalet (18.30, Esport3) arriba com a penúltim test abans de rebre l'Andorra en l'estrena de la categoria de bronze el dia 18. L'últim assaig serà el dilluns 12, contra l'Ejea al Municipal, en la primera eliminatòria de la Copa Federació.

Els blaugranes es prenen molt seriosament aquest final. A la seva història hi figura que el 2013 van disputar a Tarragona una fase final a 4 i van caure eliminats a semis contra l'Espanyol. Ara es troben a 90 minuts del títol. La presidenta, Isabel Tarragó, va admetre ahir a Barcelona, en l'acte de presentació del torneig, que «la Copa Catalunya no es juga cada dia, és molt especial. Conquerir-la ens fa molta il·lusió a tots els membres del club. Ens hauria agradat que els jugadors que van lluitar-ho a les eliminatòries hi fossin. Tanmateix, tots els que hi estaran presents divendres ho donaran tot per guanyar».

El capità del Llagostera, Pitu, recentment reaparegut després de gairebé un any i mig lesionat, va manifestar que «serà un partit molt disputat, tots dos clubs tenim moltes ganes d'aixecar la Copa. Es veurà un bon futbol, esperem que sigui una gran festa. Somiem amb aixecar la Copa». Al seu torn, el capità de l'Hospitalet, Cristian Gómez, va dir que «hem fet una temporada molt bona i només ens falta rematar-la amb aquest trofeu. Ser aquí és un premi per a nosaltres després de guanyar la lliga i assolir un ascens. Del segon ningú se'n recorda, així que volem guanyar la final i fer història amb el nostre equip».

La Sala d'Actes de la seu central de la FCF, a Barcelona, va ser l'escenari on es va fer la presentació oficial de la 31a final de la Copa Catalunya. El duel el disputaran el Llagostera i l'Hospitalet el proper divendres 9 d'octubre a les 18.30 hores a l'Estadi Olímpic de Terrassa, en directe per Esport3. Els blaugranes estan preparant el partit a consciència. Optar a un títol no passa cada dia.