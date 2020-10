El Barça alerta a la Guàrdia Civil de possibles signatures falses en la moció de censura

El FC Barcelona hauria posat en mans de la Guàrdia Civil la recerca d'unes suposades signatures falses oposades en el procés de validació de suports en la moció de censura contra l'actual Junta Directiva del club, presidida per Josep Maria Bartomeu.

Segons informa la Cadena SER, els dos directius del club que formen part de la Mesa del Vot de Censura --Marta Plana i Jordi Argemí-- haurien trobat signatures que corresponien a carnets de soci que havien estat denunciats pel club quan es va denunciar el cas de 2.800 abonaments falsos per al Camp Nou.

Així, en considerar la Junta Directiva del club que aquestes suposades signatures irregulars podrien estar lligades a aquell cas, es va alertar a la Guàrdia Civil, que estaria ja investigant el tema i hauria sol·licitat informació a la Mesa.

De moment, el procés de la moció de censura segueix endavant, perquè aquest mateix dijous la Mesa va confirmar que hi ha 19.380 signatures vàlides de suport, amb únicament 219 signatures que són dubtoses, i que podrien, algunes, ser les irregulars que denuncia l'entitat.

Segons les mateixes informacions, el procés de la votació de la moció de censura (que ha passat el tall de 16.521 signatures necessàries) només podria detenir-se si, fruit de la recerca policial, un jutge instructor així ho decidís.

Els promotors de la moció afirmen que la denúncia "Frega el ridícul"

Els portaveus de la plataforma 'Més que una Moció', que engloba els grups d'opinió i precandidatures que han promogut la moció de censura a la Junta Directiva del FC Barcelona, asseguren que la denúncia els enxampa per "sorpresa" i que "frega el ridícul".

"No coneixem els detalls de la denúncia. Ens agafa absolutament per sorpresa, però frega el ridícul. Venim de notícies sobre menors d'edat signant, 5.000 signatures comprades... És l'últim recurs que els queda, i sembla que intenten allargar l'agonia", ha lamentat el portaveu de 'Manifest Blaugrana', Marc Duch, en roda de premsa.

Des de 'Més que una Moció' asseguren que la denúncia els enxampa per sorpresa i que, si el problema recau en menys de 300 signatures que la Mesa del Vot de Censura encara no ha pogut validar, estarien disposats al fet que les donessin per nul·les, atès que els "sobren" suports per a tirar endavant la moció.

"Això de la denúncia ens ha agafat per sorpresa, no sabem de què va la cosa. Sembla que el FC Barcelona ha detectat signatures que generen dubtes, que podrien estar relacionades amb un altre tema que el club té obert. No sabem de què va, hem fet un treball manual, gairebé rupestre. Si el problema són 300 signatures, és que ens sobren", ha recalcat.

No obstant això, Duch creu que és una maniobra més de l'actual Junta per demorar la votació de la moció. "A mi em dol que la seva manera de defensar-se sigui atacar, dir que s'han comprat vots o falsificat. Em dol, però és una més. Això és una agonia, potser no tenen ganes de marxar i ens preguntem el perquè", ha apuntat.