Dels exercicis de recuperació al GEiEG a l'MVP de la WNBA de Breanna Stewart

Ara fa poc més d'un any, el setembre del 2019, Breanna Stewart encara no sabia quan començaria la seva temporada. L'estrella nord-americana s'estava recuperant d'una greu lesió al tendó d'Aquil·les que s'havia fet el mes d'abril anterior en la Final Four de l'Eurolliga jugant amb el Dinamo de Kursk, on era companya de Marta Xargay i Sonja Petrovic (ara Vasic). Després de no poder jugar en la WNBA aquest estiu, al setembre Breanna Stewart començava a fer exercicis de recuperació a la pista i, durant alguns dies, els va fer al pavelló del GEiEG a Sant Narcís.

Allà, com sol fer molts estius, l'ara temporalment retirada de les pistes Marta Xargay s'entrenava per acabar de posar-se en forma abans d'incorporar-se de nou al Dinamo de Kursk. Xargay treballava amb l'ajuda del secretari tècnic del Bàsquet Girona i reconegut preparador físic, Txus Escosa, i amb ells Breanna Stewart, que, mentre la jugadora gironina suava més fort sobre el parquet del Lluís Bachs del GEiEG, feia exercicis de recuperació de la seva lesió i alguna suau sessió de tir. Feia poc més de quatre mesos que s'havia trencat el tendó d'Aquil·les en la final de l'Eurolliga. Llavors, Stewart encara veia lluny tornar a jugar; i, poc més d'un any després, la passada matinada l'aler nord-americana guanyava el seu segon títol de campiona de la WNBA amb Seattle Storm sent la millor jugadora de les finals (MVP), on ha fet 28 punts de mitjana en els tres partits de la final contra Las Vegas ACE a la «bombolla» de Florida tornant a demostrar que és la millor jugadora del bàsquet de l'actualitat.

Una història de superació personal que ahir era molt present en els mitjans de comunicació nord-americans. Una més en la vida de Breanna Stewart, que, un cop consagrada com una gran estrella al seu país, va revelar la seva complicada infància, en què va patir abusos sexuals.

En poc més d'un any, encara no tretze mesos, Stewart ha passat de fer suaus, molt suaus, exercicis de recuperació al GEiEG a tornar a ser absolutament determinat en una pista. Com, segurament, ho continuarà sent aquest hivern amb l'Ekaterinburg, possible rival de l'Spar Girona, o l'estiu vinent en els Jocs Olímpics de Tòquio, on la jugadora formada a la Universitat de Connecticut (UCONN) liderarà el Dream Team nord-americà en companyia, entre d'altres, d'un Chelsea Gray que demà arriba a Girona per incorporar-se a l'Uni. Amb 26 anys, Breanna Stewart ha guanyat dos cops l'anell de Campiona de la WNBA, els dos cops sent l'MVP de la final, els anys 2018 i 2020 (2019 estava lesionada), l'or olímpic als Jocs de Rio de Janeiro i dues medalles d'or en Mundials a més dels quatre títols universitaris en els seus quatre anys a UCONN o del que ha aconseguit a Europa en les seves aparicions amb Dinamo de Kursk o Ekaterinburg.