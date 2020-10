«Guanyar aquesta Lliga Catalana, el primer títol del Girona, ens motiva»

El Bàsquet Girona necessita un primer títol, com la Lliga Catalana, que l'estimuli per seguir creixent?

Sí. Dissabte el club pot guanyar el seu primer títol oficial i això sempre fa il·lusió. Seria una bona manera de començar la lliga del nostre debut a la LEB Or, la setmana que ve, amb un títol a sota el braç i bones sensacions.

L'any passat se'n van escapar dos, de títols, la Copa LEB Plata i la Lliga Catalana.

Vam tenir dues oportunitats i les vam perdre, contra el Juaristi i el Pardinenyes, però també és veritat que ens vam quedar amb el millor premi, que va ser l'ascens a Or, encara que fos més estrany perquè va arribar sense jugar. De títol oficial no en tenim cap, l'any passat ho vam intentar i no va poder ser. Per això guanyar aquesta Lliga Catalana i que sigui el primer títol del Girona és una motivació extra. És una competició que fa molta il·lusió i tenim ganes de guanyar-la.

Què s'ha de fer bé demà per derrotar el Lleida i guanyar?

És un rival que coneixem. Ells tenen un cert avantatge perquè han jugat molts partits amistosos contra rivals de LEB Or, i nosaltres hem competit més amb equips de Plata. Potser tindran una mica de rodatge. Són un bloc molt complert. Ja hi vam jugar en pretemporada a Banyoles però tenim molta confiança en el nostre equip i podem donar molta guerra. L'amistós de fa algunes setmanes l'hem d'agafar amb pinces perquè tot just començava la pretemporada, era el segon partit, i per exemple jo no vaig jugar. Ara serà un duel diferent, l'equip ha anat agafant el ritme, es coneix molt més i estem preparats per fer un joc més dinàmic i xulo.

S'ha fet llarga la pretemporada? Tenen ganes de competir?

Totalment, la sensació que tenim és que la pretemporada s'ha acabat i hem entrat en dinàmica de competició, que és el que a nosaltres ens agrada. Tots en teníem ganes. Arribem al moment de la veritat preparats. Portem moltes setmanes entrenant i estem a punt. Tenim la sort que hi som tots, no hem patit cap lesió greu, i amb ganes que arribi el moment.

L'equip està conjuntant tot i que només segueixen tres jugadors de la temporada anterior?

No és el mateix construir un equip on segueixen tres jugadors que si ho fessin set o vuit, per exemple, però veig el bloc més madur i cohesionat que fa algunes setmanes. Les noves incorporacions hi han posat moltes ganes. Són jugadors intel·ligents, joves, amb ambició, i això ha fet que la cohesió hagi sigut més fàcil de construir. Hi ha molt bona química, anem tots a una.

Són un equip amb fam?

Sí, totalment. Ajuntem les ganes que té cada un a nivell individual amb l'objectiu col·lectiu de poder demostrar coses el nostre primer any a LEB Or.

Què li diria a la gent de Girona que dubta de si abonar-se?

Que ho facin, que s'abonin! Fa molts anys que Girona no té un equip de bàsquet masculí a l'elit o fregant-la. Combinem un bloc amb gent jovei d'altres amb més experiència, molt xula. Volem competir i tots sabem quin és el premi que podem aconseguir aquest any o el que ve o el següent. Fa il·lusió poder tornar la ciutat a dalt de tot. Només per això ja és un atractiu indiscutible.

Girona continua sent, 12 anys després de perdre l'ACB, una plaça especial?

Per descomptat. Girona és una gran plaça. Per la ciutat, pel club, pel pavelló, per la història que hi ha al darrere... Hi ha una sèrie d'imputs que fan que aquesta no sigui una plaça convencional. Ara mateix no podem garantir que aquest any pujarem segur, o que quedarem entre els cinc primers, però sí que ho donarem tot per lluitar pels màxims objectius.

L'ACB és encara un tabú?

No és cap tabú però és una paraula bastant forta ara mateix. De manera justa o injusta és cert que al Girona ja se l'etiqueta com un possible aspirant. Per la història que té la ciutat en el bàsquet d'elit i també per qui tenim al darrere al club, amb en Marc (Gasol) com a president. Ara bé, no hem d'oblidar que som debutants a la categoria. Tenim un bon equip per competir, però no ens hem de posar aquest objectiu de pensar en l'ACB. Si arriba, arriba. Primer de tot hem de pensar en mantenir la categoria.

Li agrada el sistema de competició (dos grups que després es creuaran)?

El que no m'agrada és que aquest any només pugi un equip perquè d'alguna manera desvirtues el nivell competitiu de la lliga. El sistema és peculiar. Hi estem familiaritzats perquè és el mateix que l'any passat a Plata. A mi em sembla més atractiu el format únic de tots contra tots. Aquest format et pot anar bé, si arrenques bé, però també se't pot revelar en contra si arrenques amb problemes i et veus a baix. El començament ho marcarà tot.

Després del Lleida, ja comença la Lliga rebent l'Alacant a Fontajau. Serà un rival dur?

S'han reforçat molt bé i segur que seran un candidat a pujar. De primeres tindrem un bon test per veure on estem i si podem competir de tu a tu. Ens posarà al nostre lloc aquest primer partit.

El coronavirus amarga el que hauria de ser un any per gaudir a Girona amb el retorn a la LEB Or?

És un any molt estrany, els entrenaments, els protocols i els partits. Per sort podrem posar públic a Fontajau. Tenim ganes que passi la pandèmia i poder centrar-nos en gaudir del bàsquet.