L'Hospitalet és l'últim obstacle del Llagostera per guanyar un títol

Una final és una final. Un cop allà, toca competir i no mirar més enllà. És massa llaminer el premi com per claudicar abans d'hora. Mai s'havia plantat el Llagostera a només un partit de guanyar la Copa Catalunya i té ganes de fer-la grossa. Aquesta tarda, a partir de dos quarts de set, s'enfronta a L'Hospitalet a l'Olímpic de Terrassa. En joc, un títol. Guanyar-lo, la millor manera de començar la temporada. Per aconseguir-ho, als gironins els toca superar més d'un contratemps. No pas pocs. «No m'agrada donar per favorit a un equip que no sigui el meu, però hi ha massa factros que no juguen al nostre favor», reflexiona Oriol Alsina. El tècnic, a banda d'elogiar les moltes qualitats del seu rival, es queda gairebé sense peces al mig del camp. Res, això sí, que l'espanti. «Serem el Llagostera i competirem com animals».

Alsina té les baixes de Santi Magallán, Marc Manchón i Pau Juvanteny. Tots tres migcampistes. El problema es fa més gros després que ahir, David Garcia, fes un mal gest durant l'entrenament. No serà fins a poques hores del partit que quedarà clar si el barceloní està o no a disposició. A tot això, se li suma que Pitu Comadevall surt d'una lesió i «només està per jugar 20 minuts». I que el rodatge, a aquestes alçades de la pel·lícula, no és l'idoni. «No arribem en el millor moment, la pretemporada ha sigut atípica, encara ens falten dos o tres setmanes per estar en la forma suficient per competir».

La qualitat del rival tampoc ajuda a veure el camí més planer. «Ve amb la inèrcia positiva de l'última temporada i s'ha reforçat. Té jugadors amb partits a Segona. Cristian Gómez, Christian Alfonso, Adrià Carmona... És un molt bon equip. Fa un mes i mig que estava competint, quan nosaltres no juguem amb punts pel mig des de fa sis mesos». Alsina, això sí, no llança la tovallola sense saltar a la gespa. «Ens fa molta il·lusió, és un partit molt important. Competirem i intentarem donar el màxim de nosaltres mateixos. S'admet públic a les graderies, encara que en un número ben reduït i el matx es retransmetrà en directe per Esport3.



Pendents de la Copa Federació

El proper cap de setmana el Llagostera inaugura la Lliga i ho farà rebent l'Andorra el diumenge a les cinc de la tarda. Pocs dies després d'enfrontar-se a l'Ejea aragonès als quarts de final de la fase sectorial de la Copa Federació. Aquest partit s'havia de jugar el dilluns a la tarda, però la Federació Espanyola, per no desmarcar-se de la seva postura de prohibir els partits els dilluns i divendres a Primera i Segona, va comunicar al club blaugrana que havia de canviar de data. El Llagostera s'ha posat d'acord amb l'Ejea per enfrontar-se el dimarts, a l'espera de la confirmació oficial.