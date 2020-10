El Llagostera es queda sense Copa Catalunya

El Llagostera ha vist aquest vespre com se li escapava la Copa Catalunya de la punta dels dits. El conjunt d'Oriol Alsina ha empatat sense gols la final contra l'Hospitalet disputada a l'Olímpic de Terrassa (0-0) en un partit en què el marcador es podia haver desequilibrat tant d'un costat com de l'altre durant els noranta minuts. Al final, el 0-0 no s'ha mogut i el títol s'ha decidit des dels llançaments de penal on els barcelonins han estat més encertats (3-4). D'aquesta manera, el Llagostera es queda sense el que podria haver el seu primer títol.