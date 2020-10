El Bàsquet Girona estrena el palmarès de títols amb la Lliga Catalana LEB Or

El Bàsquet Girona ha estrenat aquesta tarda el seu palmarès de títols guanyant el Lleida (79-87) a la final de la Lliga Catalana LEB Or. L'equip gironí ha hagut d'imposar-se dues vegades: a sis minuts del final dominava per 45-62 després d'un bàsquet de Faye, però una increïble reacció del Lleida, liderada per l'exjugador del Sant Josep Miquel Feliu, i Vekvagars, ha acabat igualant el partit i portant-lo a la pròrroga (70-70). En el temps extra al Girona, però, no li han tremolat les cames i basant el seu joc amb el poder interior de Rozitis ha acabat tombant definitivament l'equip de Gustavo Aranzana. Ara el Bàsquet Girona ja es pot centrar en el debut a la LEB Or, programat pel proper diumenge 18 d'octubre a les 18.00 a Fontajau contra l'Alacant. Albert Sàbat, el base de l'equip gironí, ha sigut escollit com a millor jugador del partit.