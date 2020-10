El físic de la jove Sika Koné, repte per a Reisingerova i per a l'Spar Girona

El físic de la jove Sika Koné, repte per a Reisingerova i per a l'Spar Girona girona

Amb 18 anys acabats de fer, Sika Koné és la jugadora més valorada de la Lliga (27,3) agafant la bestiesa de 14,7 rebots per partit en unes tres primeres jornades de Lliga on, curiosament, el Gran Canària, tot i comptar amb l'explosiva pivot d'1,95 d'alçada i, al seu costat, la nord-americana Kai James, que és la segona en la llista de les màximes rebotejadores del campionat amb més d'11 per partit, encara no han guanyat. Dues jugadores amb molt físic, i també inexperiència perquè les dues debuten a Lliga Femenina-1, i que són el gran repte de l'Spar Girona de cara a sumar la seva quarta victòria consecutiva avui a Las Palmas (20.00, Canal FEB).

«Serà molt important saber igualar el nivell d'intensitat que requerirà el partit contra un equip que és molt fort en el rebot i que basa gran part del seu bàsquet en el joc interior amb Koné i Kai James», explicava ahir Èric Surís sense deixar de banda «un joc exterior que gira al voltant de Taylor i de jugadores nacionals que són especialistes». L'estat de forma de Julia Resingerova, amb 21 punts per partit en aquest inici de curs, és una de les grans armes d'un Spar Girona que de cara a la setmana vinent, quan rebrà el Saragossa a Fontajau, ja podrà comptar amb Chelsa Gray. «Després dels problemes amb les faltes a la Supercopa, la Julia (Resingerova) ha treballat molt per entendre el que es pot fer i el que no, però no tot depèn d'ella perquè també hi ha un tema d'arbitratge», detallava ahir Surís sobre la pivot txeca que va ser determinant en la victòria de la setmana passada contra el Gernika a Fontajau.

De moment, en les tres primeres jornades de Lliga el Gran Canària ha perdut en el duel contra Tenerife per 103-102 després de dues pròrrogues (24 punts i 18 rebots de Kai James i 18 i 18 de Sika Koné ), 60-74 contra València (23 de Taylor i 14 i 13 rebots de Koné) i a la pista de Bembibre, 79-69 amb 23 i 13 rebots de Koné.