Masià bat a Arenas amb una pole de rècord a Moto3

El pilot Jaume Masià (Honda) ha signat aquest dissabte la pole, amb rècord absolut de la pista, per a la cursa de Moto3 del Gran Premi de França, per davant d'un Albert Arenas (KTM) que partirà segon a la recerca de recuperar el lideratge de la categoria.

Només 20 mil·lèsimes han separat al valencià, que aquesta setmana confirmava que formarà parella amb Raúl Fernández al Red Bull KTM Ajo la temporada que ve, i al gironí, que té una oportunitat d'or per posar-se al front del Mundial.

I és que l'actual líder del campionat, el japonès Ai Ogura (Honda), va patir una caiguda sense conseqüències a falta d'una mica menys de tres minuts sense haver aconseguit marcar temps, de manera que partirà setzè i haurà de remuntar posicions si vol mantenir la seva posició de privilegi.

En l'inici de la qualificació definitiva a Le Mans, Raúl Fernández (KTM) va confirmar la seva millora dels tercers lliures, on es va erigir com el més ràpid, i es va posar al front de la Q2 en les primeres voltes amb un crono d'1: 42.349. No obstant això, tota la tensió es reservaria per al minut final.

Va ser llavors quan Masià va aconseguir posar-se al capdavant, encara que Arenas li va prendre el lloc amb un 1: 41.419 que suposava la millor volta ràpida i el rècord absolut de la pista -millorant l'1: 41.754 de Jorge Martín el 2018-. Amb el temps a zero, el d'Algemesí va tornar a manar per millorar el rècord i deixar-lo en 1: 41.399; amb això, aconseguia la seva primera pole del curs i la segona de la seva vida. Mentrestant, el britànic John McPhee (Honda) va completar la primera fila.

Encapçalant la segona línia de la graella estarà Raúl Fernández al costat de Sergio García Dols (Estrella Galicia 0,0), quart i cinquè respectivament. Per la seva banda, Carlos Tatay (KTM) sortirà quinzè, Alonso López (Husqvarna) vintè tercer i Jeremy Alcoba (Honda) vintè cinquè.