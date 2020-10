Victòria patida de l'Uni a Gran Canària

L'Spar Girona ha aconseguit una victòria molt patida a la pista de l'Spar Gran Canària (72-74), equip que encara no ha guanyat cap dels quatre partits que ha disputat. Ha estat un partit en el qual les gironines no han estat còmodes a la pista, i no han mostrat la versió defensiva que havien fet en els dos partits anteriors.

No ho ha tingut fàcil l'equip entrenat per Èric Surís, que s'ha vist sorprès per un bon inici de les locals (22-14). Un temps mort de l'entrenador gironí ha fet reaccionar a l'equip (22-21) en el final del primer període, però en el segon quart, tot i tenir moments brillants en la circulació, ha faltat encert i contundència en defensa i en el rebot. Això ha fet que les canàries marxessin un punt per sobre al descans (43-42).

En l'últim període, un parcial d'1-7 inicial feia pensar que l'Uni, definitivament, s'escaparia en el marcador (54-63), però no ha estat així. Les locals han fet un contundent parcial de 15-0 que ha posat a les de Surís contra les cordes. Les gironines s'han posat de nou dins el partit i amb empat a 72, Elonu, que ha acabat amb 19 punts, ha fet la cistella definitiva.