Albert Arenas recupera el lideratge de Moto3

El pilot italià Celestino Vietti (KTM) s'ha imposat aquest diumenge a la cursa de Moto3 del Gran Premi de França, en la qual el gironí Albert Arenas (KTM), que ha acabat tercer, ha recuperat el lideratge de la categoria petita en detriment del japonès Ai Ogura (Honda).

Arenas aconsegueix així el seu cinquè podi de l'any a la pista on va signar la seva primera victòria al Mundial, Le Mans. A més, és líder del campionat i avantatja en sis punts a Ogura, que ha acabat novè. No obstant això, el nipó ha pogut atenuar l'impacte beneficiat per les caigudes de Toba, McPhee, Alcoba i Antonelli, que li han permès guanyar posicions en carrera quan marxava a la cua.

Mentrestant, Vietti suma la seva segona victòria de l'any per davant del seu compatriota Tony Arbolino (Honda), l'únic pilot que ha sumat a totes les carreres de la temporada. A les portes de podi ha tornat a quedar Jaume Masià (Honda), que ha portat el pes de la cita i ha liderat durant la major part de les voltes.

Per la seva banda, Raúl Fernández (KTM) va acabar setè, mentre que Carlos Tatay (KTM) va concloure desè, just per davant de Sergio García Dols (Estrella Galicia 0,0). Ni Alonso López (Husqvarna) ni Jeremy Alcoba (Honda) van poder finalitzar per sengles caigudes.