Elonu dona una victòria agònica a l'Uni a Canàries

L'Spar Girona va haver de patir de valent per sumar el 4 de 4 a la pista del Gran Canària (72-74), en un partit on les coses no van sortir de la millor manera possible a l'equip entrenat per Èric Surís. No va trobar la solidesa en defensa que havien tingut en els últims partits i la seva millor jugadora fins ara tampoc va estar inspirada. Les locals van frenar Julia Reisingerova, que no es va trobar gens còmoda sota la cistella. La van deixar llançar només 4 cops i va tenir problemes en les faltes fins al punt que en els dos primers minuts de l'últim període ja havia estat eliminada. Kai James va guanyar la partida a la txeca en el joc interior, amb 20 punts, i va ser més llesta quan les dues van entrar amb 3 faltes personals.

Sort que ahir les de Fontajau es van trobar amb una inspirada Adaora Elonu -19 punts-, qui va convertir dos triples en el segon període quan les coses no acabaven de funcionar i va anotar la cistella definitiva quan faltaven escassos segons per al final.

No va tenir l'inici desitjat l'equip de Surís, que es va veure sorprès pel Gran Canària (22-14) després d'un inici elèctric, on els dos equips anotaven amb facilitat. Les de Fontajau van trobar bons moments de joc en el segon període, però no estaven del tot encertades en les acciones d'atac, ni tampoc en defensa, on els costava tancar el rebot. Les de Surís van estar un pèl més fines en el tecer període, quan van poder agafar un avantatge de 5 punts (45-50), tot i que les locals sempre acabaven tornant a entrar en el partit.

Sí que semblava que la cosa millorava definitivament en l'inici de l'útim període, quan un parcial d'1-7 inicial feia pensar que l'Uni s'escaparia en el marcador (54-63), però no va ser així. Les locals van fer un contundent parcial de 15-0 que va posar les de Surís contra les cordes. Les gironines, amb unes endollades Elonu, Vasic -14 punts- i Eldebrink -15-, es van tornar a posar dins el partit i, amb empat a 72, la nigeriana va fer la cistella definitiva, ja que en l'últim atac local Taylor no va anotar.

Chelsea Gray ja és a Girona

La gran incorporació d'aquesta temporada de l'Spar Girona, Chelsea Gray, va arribar ahir a la ciutat després de 15 dies de permís. A partir de la pròxima setmana ja es posarà a les ordres d'Èric Surís i es preveu que debuti el pròxim diumenge a Fontajau davant el Saragossa (12 h).