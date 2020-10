El Sarrià perd un partit històric jugat amb mascareta

El Sarrià ha perdut aquest migdia a la pista del Burgos (33-22) en un partit històric disputat amb mascareta. Castella i Lleó és l'única Comunitat Autònoma de tot l'estat espanyol que ha ampliat l'obligatorietat de la mascareta en les competicions nacionals i internacionals que es disputen en el seu territori.

Els visitants han començat bé dins el partit, agafant un avantatge de dos gols (6-8), però ha partir d'aquí no han estat fins en atac ni en defensa i els locals ho han aprofitat per fer un contundent parcial de 9-0 que ha posat les coses molt costa a punt pels interessos sarrianencs (15-8).

Els castellans han ampliat aquesta diferència fins els vuit gols a l'arribar al descans (19-11). En la represa el Sarrià ha sumat un plus en la seva exigència, però no ha bastat per retallar la diferència. Tot el contrari, el Burgos l'ha aconseguit ampliar fins a arribar a una diferència màxima d'11 gols (32-21), la mateixa amb la qual s'acabaria el partit (33-22).