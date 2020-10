El Girona B goleja i el Banyoles cau abans de la lliga

Contundent victòria del filial del Girona en el darrer partit de pretemporada contra el juvenil del Cornellà. Els gironins van endosar un contundent 5-0 als barcelonins. A la primera meitat Sauret i Cissé van obrir el marcador. Els dos equips van anar al vestidor amb el 2 a 0 al marcador. Lluny d'afluixar, els homes d'Axel Vizuete van voler ser ambiciosos i ampliar distàncies en el resultat. Sànchez per partida doble i un altre cop Cissé van tancar el marcador per donar per finalitzada la pretemporada de la millor manera.

Aquest cap de setmana, el combinat blanc-i-vermell s'estrena a Tercera Divisió. Els jugadors entrenats per Vizuete debutaran en el camp del Figueres contra el conjunt dirigit per Javi Salamero diumenge a dos quarts de cinc de la tarda en un apassionant derbi gironí.

El Banyoles va jugar ahir contra un dels rivals més ferms que es trobaran: l'Europa. Amb ganes de sorprendre els barcelonins, el Banyoles va ser el primer a avisar amb un xut tou de Turon. El segon advertiment, també dels visitants, va ser obra de Sanku. Els locals, veient el domini blanc-i-blau, van dir la seva, però Bartrina va posar una mà ferma per evitar el gol de Ricki Vidal després d'engaltar una voleia. A la represa, i sense ànims de veure's superar l'Europa amb posar una marxa més. Al primer minut de la segona meitat, un altre cop Bartrina va fer de mur aturant un cop de cap de Cano. Amb el pas dels minuts, les ocasions s'esdevenien més pels locals que no pas pels visitants. Per això Pitu Batlle va sacsejar la banqueta. Igual que l'Europa que li va funcionar. Al minut 74, en una acció aïllada, Miki va anotar l'únic gol del duel. Sense temps de lamentar-se, els banyolins preparan la setmana per l'estrena de lliga diumenge a les 12 al camp de l'Horta.