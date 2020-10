El Sarrià cau a Burgos en un partit que es va disputar amb mascareta

El Sarrià va perdre ahir a la pista del Burgos (33-22) i encara no coneix la victòria en les tres primeres jornades de la Divisió d'Honor Plata. Un partit històric, ja que els jugadors van haver de disputar el duel amb mascareta degut que Castella i Lleó és l'única comunitat autònoma de tot l'estat espanyol que ha ampliat l'obligatorietat d'aquest element de protecció contra la covid-19 en les competicions nacionals i internacionals que es disputen sota sostre en esports «no professionals» (només en queden exempts, per tant, la Primera i Segona de futbol i l'ACB). Dissabte ja es va jugar amb mascareta l'Ademar Lleó-Sinfin de la lliga ASOBAL. El Perfumerías Avenida es va saltar la prohibició perquè va jugar contra l'Araski el seu partit de Lliga Femenina, dissabte, sense l'element protector.

Els blaus havien començat bé el duel, i havien aconseguit un avantatge de 2 gols després d'11 minuts i mig de joc (6-8) després d'atacs ràpids i ser sòlids en defensa. Però a partir d'aquí, i coincidint amb el canvi en la porteria en l'equip local, els de Salva Puig van desaparèixer del partit. Un parcial de 9-0 (15-8) va posar molt costa amunt les coses per al Sarrià, que es va trobar amb un immens Ibrahim Moral sota pals i també van ser imprecisos en atac.

No va ser fins 12 mintuts després d'anotar el 6-8 que els visitants tornarien a marcar. Ho va fer Aleix Martínez, però el cert és que ahir els sarrianencs no estaven fins defensivament, i això ho van aprofitar els castellans per aconseguir obrir un forat de 8 gols a l'arribar al descans (19-11). En la represa, el Sarrià va sumar un plus en la seva exigència, però no va bastar per retallar la distància. De fet, va ser tot el contrari: els locals la van ampliar.