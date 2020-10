Paula Badosa puja fins al lloc 69 del rànquing després de brillar a Roland Garros

Paula Badosa ha ascendit fins al lloc 69 del rànquing mundial gràcies al seu bon paper a Roland Garros, on va ser eliminada a vuitens de final per Laura Siegemund. Per la seva banda, la tennista polonesa Iga Swiatek ha pujat 37 posicions fins al número 17 de la classificació WTA després d'alçar el dissabte el títol de París, tercer Grand Slam de la temporada. Per a Badosa l'escalada és menys vertiginosa, 17 llocs, i li ha permés ser la segona raqueta espanyola després de Garbiñe Muguruza.

En l'anterior rànquing, del 28 de setembre, Swiatek ocupava el 54è lloc, però la seva victòria a París la fa pujar fins al dissetè lloc. La seva rival a la final, la nord-americana Sofia Kenin, també puja dues posicions fins a la quarta, a només 20 punts del tercer lloc de la japonesa Naomi Osaka.

Pel que fa a les espanyoles, Garbiñe Muguruza es manté en el quinzè lloc, mentre que Paula Badosa ha rebut el seu premi després d'arribar als vuitens de final a París, on va cedir davant l'alemanya Laura Siegemund, i ha ascendit 17 llocs fins al lloc 69. Per la seva banda, Sara Sorribes baixa tres posicions fins a la 73 i Carla Suárez, fora del circuit mentre se sotmet a tractament per limfoma de Hodgkin, en descendeix 3 fins al 82. Badosa va eliminar a París dues campiones de Grand Slamcom Sloane Stephens i Jelena Ostapenko.