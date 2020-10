Chelsea Gray ja està integrada als entrenaments de grup de l'Spar Girona

Chelsea Gray, el fitxatge estrella de l'Spar Girona aquesta temporada, ja està integrada als entrenaments de grup. La base nord-americana va arribar dissabte passat a la ciutat després d'haver competit a la WNBA i haver disposat d'uns dies de descans. Ara ja està a punt per debutar, aquest diumenge, a Fontajau, contra el Casademont Saragossa (12.00).

Gray va començar a treballar individualment, com marquen els protocols per combatre la pandèmia, i una vegada les proves de la covid-19 han confirmat el negatiu, s'ha pogut integrar, ja des d'aquest matí, amb el grup que dirigeix Èric Surís.

TORNAR A GIRONA

"Sempre m'han agradat els llocs on he anat, però en especial Girona. Quan vaig signar van venir-me tots els records amb l'equip, l'afició... Va ser una gran experiència. Trobava a faltar la ciutat. L'equip ha canviat molt, però els restaurants del centre continuen sent els mateixos".

OBJECTIU

"Espero fer grans coses tant a la Lliga com a l'Eurolliga. Puc contribuir a l'equip amb experiència perquè en tinc molta a Europa, Estats Units, amb la selecció... Però també treballaré dur per aportar en el joc ofensiu i defensiu a la pista. Vull ajudar a guanyar el campionat i l'Eurolliga".

MISSATGE PER A L'AFICIÓ

"Els trobo molt a faltar. Espero veure el màxim d'afició possible als partits".