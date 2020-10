El pilot gironí Albert Arenas farà el salt de Moto3 a Moto2 la temporada que ve

El pilot gironí Albert Arenas farà el salt la temporada vinent de Moto3 a Moto2 i ho farà dins del seu actual estructura de l'Aspar Team, en la que porta corrent les últimes cinc temporades i amb la qual aspira aquest any a convertir-se en campió de món.

El català, que arriba al Gran Premi d'Aragó d'aquest cap de setmana com a líder de Moto3 amb sis punts sobre el japonès Ai Ogura (Honda), formarà una dupla espanyola amb el valencià Aron Canet pilotant una Speed ??Up. "Estic molt content i il·lusionat de poder fer el salt a Moto2. Estic satisfet per complir un dels meus objectius principals d'aquest any i les ganes de pujar cada vegada eren més altes i crec que el canvi arriba en el moment just ", ha expressat Arenas en declaracions facilitades pel seu equip.

El gironí ha crescut "molt com a pilot i com a persona" i ho està "posant en pràctica". "He entrenat molt amb la 600 i és una moto molt divertida, més còmoda. Tinc moltes ganes de pujar ja a la Moto2, però seguiré concentrat en aquest any per aconseguir l'altre objectiu que tenim", ha apuntat sobre l'objectiu mundialista.

"Estic molt il·lusionat de poder continuar amb l'Aspar Team, que durant la seva història ha tingut molts èxits, i de poder-los-en jo, que és una cosa molt satisfactoria. Vull agrair a totes les persones que han fet possible que arribi fins aquí, des el meu equip tècnic fins als patrocinadors i tots aquells que han donat suport i em segueixen donant suport en la meva carrera esportiva ", ha sentenciat Arenas.