Primer entrenament amb el grup de Chelsea Gray

L'Spar Girona afronta aquest cap de setmana la cinquena jornada de la Lliga i ho farà amb la principal novetat de Chelsea Gray. La base nord-americana, el fitxatge estrella per aquesta temporada, encara no havia debutat perquè havia estat competint a la WNBA. Va arribar el passat dissabte i després dels pertinents entrenaments individuals, tal com marquen els protocols sanitaris, va ser ahir quan va incorporar-se a la dinàmica de grup per viure la seva primera sessió sota les ordres d'Èric Surís. Gray es va sotmetre a les proves per determinar si pateix o no covid-19 i un cop confirmat el negatiu, va poder exercitar-se al costat de les seves companyes. Contra el Casademont Saragossa, aquest diumenge al migdia a Fontajau, viurà els seus primers minuts del curs.

Serà la seva segona etapa al club després d'una breu etapa el 2015 abans de marxar cap a Turquia a la tardor. «Trobava a faltar la ciutat. L'equip ha canviat molt, però els restaurants del centre continuen sent els mateixos. Quan vaig signar em van venir tots els records viscuts aquí. Sempre m'han agradat els llocs on he anat, però Girona és especial», reflexiona Gray, qui espera «fer grans coses tant a la Lliga com a l'Eurolliga». Està convençuda que «puc contribuir a l'equip amb experiència perquè en tinc molta, tant a Europa com als Estats Units i amb la selecció. També treballaré per aportar en el joc ofensiu i defensiu a la pista». I ho finiquita amb una declaració d'intencions, assegurant que vol donar un cop de mà per guanyar tots els títols.