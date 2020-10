Suspès el Cornellà-Olot per positius de COVID-19 al club garrotxí

El partit que l'Olot havia de disputar demà al migdia contra el Cornellà ha quedat suspès per la detecció de diversos casos de positius de COVID-19 a la plantilla garrotxina. El Comitè de Competició ha acordat l'ajornament del partit després que l'Olot fes arribar una notificació amb els positius a la plantilla. D'aquesta manera, els de Raúl Garrido es queden sense poder debutar i hauran de fer quarantena de 10 dies. Ara caldrà posar-se d'acord amb el Cornellà per trobar una data per jugar el partit i, a més a més, caldrà veure si el partit de la pròxima jornada contra el Barça B es pot jugar.