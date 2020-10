Contundent victòria del Sarrià a casa contra l'Eivissa

El Sarrià ja sap què és guanyar en el seu segon any a la Divisió d'Honor Plata. Els jugadors entrenats per Salva Puig van doblegar un Eivissa que arribava a terres gironines amb dos punts més que els sarrianencs. Des de l'inici de l'enfrontament es va notar que els locals volien sumar el primer triomf fos com fos. Des del minut 0 i amb l'escalfor del públic present a les grades, els sarrianencs van sortir amb la cinquena marxa posada. Gràcies això, i sense veure's superats en el marcador en cap moment, van anar al vestidor amb un avantatge de dos gols. La represa va tenir encara més color blau i groc. Sobretot a partir del minut 20 de la segona meitat quan els de Sarrià van obrir una escletxa de cinc gols diferència. Amb aquest triomf, els de Salva Puig sumen quatre punts. La propera jornada tornen a jugar a casa contra el Sant Martí.