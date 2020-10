El plaer de veure jugar juntes Chelsea Gray i Laia Palau

Laia Palau i Chelsea Gray. Tenir jugadores com elles és una assegurança de vida per a qualsevol equip que hagi d'afrontar un final de partit igualat i, al mateix temps, un regal per a qualsevol persona a qui li agradi el bàsquet. O simplement l'esport. I l'Spar Girona té la sort de comptar amb totes dues, que, ahir, en temps de pandèmia i de ciutats buides amb les persianes abaixades, van regalar al miler d'aficionats que van poder anar a Fontajau la primera petita pinzellada de l'espectacle que, si el virus ens deixa, pot acabar-se veient aquesta temporada al pavelló gironí. Amb 40 anys, a Laia Palau cada cop li queden menys partits per jugar i, com ja va passar en la seva primera etapa a Girona, tenir Chelsea Gray és una mena de «cessió temporal» que s'allargarà fins que una oferta, de les moltes que deu rebre constantment, la convenci que per molt que li agradi la ciutat i els seus (ara tancats) restaurants, a un altre lloc cobraria molt més. De moment, però, les dues juguen a Girona i ahir, en una exhibició de talent i ofici, van desencallar plegades en els últims cinc minuts el partit contra el Casademont Saragossa (68-60).

La cinquena victòria en cinc partits de l'Spar Girona en aquesta lliga va arribar en un partit que, condicionat pel seu poc encert en els tirs (2-13 en triples), anava pel camí d'ennuegar-se a les gironines. Un triple de Tylor Wurtz va posar les aragoneses quatre punts per sobre en el marcador (50-54 a set minuts del final). I aquí va ser quan Chelsea Gray va dir prou. En el dia de la seva estrena, l'escorta nord-americana va demostrar per què és una de les millors jugadores del món i, com qui no vol la cosa, amb sensació de gran suficiència, es va carregar l'equip a les espatlles. Entre ella i Palau, van anotar 14 dels 18 punts de l'Uni en el que quedava de partit fins al 68-60 final, en el que va ser el primer regal de Chelsea Gray als aficionats gironins. En vindran molts més.



Dissabte arriba el València

L'Uni juga dimecres a Canàries, contra el Ciudad Encantada, i dissabte tornarà a Fontajau per rebre el València de Queralt Casas a les set de la tarda.