L'Olot extrema els controls

L'Olot ha decidit extremar les mesures de seguretat i els controls mèdics a la plantilla i el cos tècnic per combatre possibles noves infeccions per coronavirus. Dos casos positius en dos futbolistes del primer equip detectats dissabte, la vigília del debut a la nova Lliga de Segona B, van obligar a ajornar la visita al Cornellà, que encara no té data. Segons va explicar el president, Joan Agustí, ara l'objectiu és tenir-ho «tot a punt» per poder rebre diumenge al Municipal el Barça B. «Farem tot el possible per jugar», va afirmar. En aquest sentit el club va anunciar que faran controls d'antígens a la plantilla i el cos tècnic cada tres dies (72 hores) amb l'objectiu de fer un control més exhaustiu. «Per a nosaltres és una dificultat més, però assumirem el cost d'aquestes proves per extremar la seguretat dels nostres jugadors», va subratllar Agustí.

Tot i que en un primer moment s'havia dit que eren tres els positius detectats a l'Olot el cap de setmana passat, finalment es queden només en dos. El tercer en discòrdia, un membre del cos tècnic, va tractar-se «d'un fals positiu». Als futbolistes contagiats se'ls ha aplicat els protocols i han quedat confinats a casa seva. Ara el club accelerarà les noves proves per comprobar si hi ha algun altre jugador afectat i, en cas contrari, preveu poder reprendre els entrenaments ja amb la vista posada al partit contra el Barça B.

L'Olot ja havia fet controls a la plantilla després d'haver jugat un amistós contra l'Andorra i que poc després es conegués que l'equip de Gerard Piqué havia detectat quatre infectats. En aquell moment totes les anàlisis van sortir negatives. Els garrotxins van tornar a fer testos a la plantilla dissabte, a les portes del debut, i va ser aleshores quan es van trobar dos futbolistes amb la covid-19. El club ho va comunicar a la Federació i aquest ens va accedir a ajornar el Cornellà-Olot de l'endemà.