Araújo brilla en la sisena victòria de l'Spar Girona

L'Spar Girona té jugadores espectaculars a la seva plantilla. Estrelles, com la darrera en arribar Chelsea Gray, amb un bàsquet que entra pels ulls a qualsevol espectador, aficionat o no, que les vegi jugar. Veus un parell d'accions de Gray, dues passades de Laia Palau o com es mouen per la pista Vasic o Elonu i ja captes que sí, que "són molt bones". Adonar-te que Julia Reinsigerova té un enorme impacte en tots els partits que juga, gairebé imparable per moltes rivals, o que Frida Eldebrink té moltes hores tampoc és molt difícil. Salta a la vista. Ara, per saber una de les grans veritats d'aquest Spar Girona, t'ha d'agradar una mica més el bàsquet. I apreciar que María Araújo és la jugadora que qualsevol entrenador, o companya d'equip, volen al seu equip. L'Uni s'ha emportat aquest vespre la seva sisena victòria en sis partits derrotant el Ciudad Encantada de Tenerife (48-80) en un partit va quedar absolutament decidit en un primer quart de pel·lícula de les gironines que va acabar amb les locals, que fins avui només havien perdut un partit, vint-i-un punts per sota en el marcador (5-26).

Gray, Vasic, Palau, Eldebrink, Reisingerova... Tot l'Uni ha fet un gran primer quart, però la protagonista del primer quart ha estat María Araújo. I no només agafant rebots, lluitant o aportant intangible. Si no fent absolutament de tot. Tres triples, deu punts i quinze de valoració en vuit minuts... Una exhibició que, al costat de la capacitat per treballar en defensa que tenen jugadores de tant renom com les de l'Uni, han deixat sense cap capacitat de reacció a les locals. I d'allà, tot i alguns intents de reacció locals en el tercer quart quan, per primer cop en molts minuts van baixar dels vint punts de diferència. L'Spar Girona on s'ha posar nerviós, al final del tercer quart ja tornava a estar 33-54 i, amb la cirereta final dels triples de Paola Ferrari ha acabat guanyant per trenta-dos punts de diferència (48-80). Per cert, María Araújo ha acabat amb 20 punts, 14 rebots i 33 de valoració.