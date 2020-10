L'Olot detecta un tercer positiu i deixa a l'aire el partit amb el Barça B

Els tests d'antígens que l'Olot va fer ahir a tots els membres de la plantilla i el cos tècnic van detectar un altre positiu per coronavirus que eleva a tres els casos dins l'equip. D'aquesta manera, els futbolistes seguiran, com fins ara, confinats voluntàriament a l'espera de passar una nova anàlisi d'aquí a 72 hores. Davant d'aquesta situació la disputa del partit de diumenge contra el Barça B al Municipal és a l'aire. L'Olot, en el comunicat que va emetre per revelar el tercer positiu, assegurava que deixava en mans «de les autoritats competents» la decisió final sobre aquest partit. En cas que se suspengués, els garrotxins no haurien pogut disputar cap dels dos primers partits de lliga, afegint un problema al calendari a l'hora de trobar noves dates, perquè el cap de setmana passat ja es va ajornar l'estrena a Cornellà per culpa dels dos positius que es van trobar dissabte.

Les afectacions de la covid-19 a l'esport en general i al gironí en particular són diverses cada dia. Ahir es va saber que el Girona ha decidit que, almenys durant les dues properes setmanes, els partits que jugui el filial com a local a Riudarenes a Tercera Divisió (diumenge rep el Vilassar a les 12) es disputaran a porta tancada com a mesura de precaució. El Peralada, l'altre equip de la demarcació que juga a casa aquest cap de setmana, preveu tenir públic amb l'aforament limitat i sense servei de bar, tot i que està pendent d'un darrer contacte amb l'Ajuntament. En handbol, el Bordils ha de visitar diumenge al migdia Burgos, una ciutat que des de la passada mitjanit té un confinament perimetral. El club està a l'espera que els confirmin si el partit es podrà jugar amb normalitat.

D'altra banda, els organitzadors de la cursa del carrer Nou, que habitualment es feia el cap de setmana abans de Fires, han decidit traslladar l'edició de 2020 al 22 de novembre i, per motius organitzatius, arran del virus, no es podran disputar les Milles ni les Curses Infantils. Segueixen en peu les curses de 5 km i 10 km, limitades, això sí, a un reduït número de dorsals. Per a la primera, n'hi haurà 300 de disponibles, i per a la clàssica de 10, un total de 600.