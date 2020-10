La Federació confirma l'ajornament de l'Olot-Barça B

L'Olot ha rebut aquest vespre la confirmació oficial per part de la RFEF de la suspensió del partit de diumenge contra el Barça B. L'equip no s'entrena des de finals de la setmana passada, quan es van detectar dos positius per covid-19. Dissabte passat la Federació va concedir l'ajornament del primer partit de lliga, al camp del Cornellà. La plantilla garrotxina ha estat voluntàriament confinada a l'espera de noves proves. Dimarts es va detectar un tercer positiu i es va decidir seguir amb el confinament. Davant d'aquesta situació el club garrotxí ja donava per fet que no es podria jugar, una circumstància que ha confirmat la Federació al voltant de les vuit del vespre. L'Olot, per tant, ja té ajornats dos partits, contra el Cornellà i davant del filial blaugrana.





Demà divendres, atenent la decisió del club de practicar test d'antígens a la plantilla cada tres dies, es faran noves anàlisis per determinar en quina situació es troba l'equip. En qualsevol cas, sense entrenar-se durant una setmana, el marge de maniobra era escàs i la Federació confirmava al vespre la suspensió, també, del duel amb el Barça B. Si tot anés bé, l'estrena de l'Olot podria arribar en la tercera jornada, l'1 de novembre, al camp del Nàstic