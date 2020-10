Un gol de penal a la pròrroga fa avançar el Llagostera a la Copa Federació (2-1)

El Llagostera s'ha classificat aquesta nit per a la tercera ronda de la Copa Federació. Un penal sobre Sascha, que ha transformat Sergio Cortés, al minut 110 de la pròrroga, ha sentenciat el Nàstic al Municipal, que s'havia avançat a la vora del descans amb un gol de Bonilla. Precisament aquest jugador ha sigut expulsat amb vermella directa just després del 2-1, deixant els visitants amb un home menys la recta final del partit. Ara l'equip d'Oriol Alsina és a una sola ronda de classificar-se per a la Copa del Rei i poder enfrontar-se a un equip de Primera.

El Nàstic ha sigut el dominador de la primera part i al final ha trobat el premi al minut 42 en una acció de Bonilla. El Llagostera ha reaccionat a la segona part. Els blaugranes han tingut diverses ocasions i finalment han trobat l'empat a un quart del final amb una rematada de Sascha al segon pal després d'una centrada per la banda esquerre. Cap dels dos equips ha aconseguit fer moure el marcador i el partit, com en l'anterior eliminatòria del Llagostera davant l'Ejea, s'ha encaminat a la pròrroga. En el temps extra un penal d'Albarán per un cop de colze a Sascha dins l'àrea ha permés Sergio Cortés fer el 2-1. El Llagostera ha hagut de patir de valent, tot i acabar jugant contra 10, perquè Amang, de cap, ha rematat fora per molt poc en els instants finals del duel.