Girona acollirà la «bombolla» de l'Eurolliga si l'Uni supera la prèvia contra el Sepsi

L'Spar Girona es juga aquest dimecres vinent la seva classificació per a la fase de grups de l'Eurolliga amb una eliminatòria prèvia contra el Sepsi romanès (a partit únic a Turquia). I, segons ha fet públic aquesta tarda la FIBA, en cas de superar aquesta ronda el club gironí serà l'organitzador de la primera «bombolla» del seu grup ajuntant-se a Fontajau, Spar Girona, Ekaterinburg, Riga i Schio per jugar una lligueta entre el 29 de novembre i el 5 de desembre. En cas de derrota de l'Uni contra el Sepsi, seria el conjunt romanès el que acolliria la «bombolla».





