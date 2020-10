El Llagostera avança amb un gol de penal a la pròrroga

En silenci, i allunyats dels focus, el miracle del Llagostera enlluerna una temporada darrere l'altra. Tant, que l'equip d'Oriol Alsina ja torna a ser a les portes d'una gesta, com ho seria tornar a dur un equip de Primera al Municipal, després d'eliminar ahir el Nàstic de la segona ronda de la Copa Federació. Si els blaugranes en superen una més, la següent contra el sorprenent Platges de Calvià de la tercera divisió balear, dijous que ve, a casa, el Llagostera es classificarà per a la Copa del Rei. I podrà reviure nits de glòria com aquella que va dur el València al poble ara farà vuit anys.

Ahir va decidir Sergio Cortés, amb un penal transformat a deu minuts del final de la pròrroga, per confirmar la remuntada dels gironins. No havien començat gens bé les coses per al Llagostera, que a la primera part, va jugar amb molt temor i es va veure superat pel Nàstic. Els de Seligrat van tenir les millors ocasions i van acabar avançant-se a la vora del descans amb un remat de Bonilla. Marcos ja havia fet molt evitant el gol dels tarragonins fins aleshores.

A la represa el Llagostera va fer un pas endavant. El Nàstic patia i va fer marxa enrere. Un cop de cap de Diego va ser el primer avís. S'olorava l'empat i va arribar amb un gol de Sascha a un quart d'hora del final, rematant estirant-se dins l'àrea petita una centrada per l'esquerre. El partit estava condemnat a la pròrroga. Allà el Llagostera va ser també millor. Albarrán va fer penal sobre Sascha, un cop de colze, i Cortés no va perdonar. 2-1 i camí de seguir fent història.