Suspesos el Palafrugell - Lloret d'hoquei i el Grama - Figueres per dos positius

El coronavirus continua sense donar treva a l'esport gironí i ahir a la tarda es va confirmar que ni el derbi de l'OK Lliga entre el Palafrugell i el Lloret, previst per aquest vespre (20.00), ni el partit de la Tercera Divisió de futbol entre la Fundació Grama i el Figueres, de demà al migdia, no es podran jugar. Un positiu en els palafrugellencs en el cas de l'hoquei i un altre en el primer equip del Figueres pel que fa al futbol van ser les causes que van provocar l'activació dels protocols anticovid-19 de les federacions de patinatge i futbol. Els dos partits quedaven suspesos i els dos jugadors positius, aïllats, igual que els seus contactes estrets.

Els positius en el Palafrugell i en el Figueres no són una novetat en l'esport gironí i, per exemple, l'Olot encara no ha pogut estrenar-se a Segona B després que dos positius hagin obligat a ajornar ja dues jornades de l'equip. En hoquei, el Girona té confinat tot el seu equip femení d'OK Lliga, després que es detectés un cas positiu a la plantilla, mentre que l'equip masculí sí que podrà anar avui a Taradell després que diumenge passat s'ajornés el duel contra l'Igualada al pavelló de Palau. La sospita d'un possible positiu en un júnior que entrena el primer equip va provocar aquesta suspensió per precaució. Un cop descartat aquest possible positiu, l'equip ha tornat a la normalitat.