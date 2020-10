Els Bordils perd a Burgos i encadena el cinquè partit sense guanyar

El Bordils ha tornat a perdre aquest migdia a la pista del Burgos (31-26) i encara no sap el que és guanyar en aquest inici de la Divisió d'Honor Plata. Després de cinc partits, els blanc-i-verds només han sumat 2 punts -dos empats- i el pròxim cap de setmana els espera el derbi gironí davant el Sarrià al Blanc-i-verd.

L'equip entrenat per Pau Campos ha sortit fort i ha aconseguit posar-se per davant amb el 6-7, però un parcial de 6-0 pel castellans ha posat 5 gols amunt a l'equip local (12-7). Lluny de rendir-se, els visitants han aconseguit igualar al duel abans d'arribar al descans (14-14).

Però en la represa el Burgos ha sortit molt fort i amb quatre minuts s'havia tornat a posar 4 gols per sobre (19-15). Una diferència que el Bordils ja no ha pogut eixugar i que ha arribat a ser de 7 dianes quan faltaven cinc minuts per acabar el partit (31-24).