El Girona no vol «sortir del camí» tot i la derrota contra l'Alacant

La derrrota en l'estrena contra l'Alacant a Fontajau va ser un bon avís del que es pot trobar el Bàsquet a Girona a LEB Or. Una lliga igualada on els començaments de partit amb una marxa menys, com la de l'equip de Carles Marco el passat diumenge, són complicats de recuperar. Aquella derrota per 77-83, contra un Alacant que divendres va corroborar contra el Lleida que és un dels grans galls de la categoria (82-65), ja és història i avui el Bàsquet Girona té una oportunitat per deixar-la definitivament enrere a la pista d'un Palma que és un rival molt diferent als alacantins. «És un equip amb jugadors joves, amb molt de talent que té menys experiència en la lliga de la que ens vam trobar la setma passada però que vol jugar diferent apostant pel seu talent individual», explicava ahir Carles Marco sobre el partit d'aquesta tarda, a les sis contra un conjunt mallorquí que ha reduït substancialment el seu pressupost respecte a l'any passat i que en la primera jornada va caure a la pista del Canoe (91-83). Sean McDowell, un nord-americà que va arribar a l'Estat fa tres anys per jugar a Lliga EBA amb el Tortosa, o l'estonià Kristian Kullamae, destaquen en un Palma que contra el Canoo no va poder amb el suec Olle Lundqvist.

«No podem sortir del nostre camí per haver perdut un partit i deixar de fer el que estàvem fent bé fins ara» , insistia ahir Carles Marco, tot recordant que van perdre contra un Alacant molt potent.