El Sarrià s'impulsa amb el segon triomf consecutiu

El Sarrià va sumar la segona victòria consecutiva després de superar el Sant Martí Adrianenc (32-29) en un partit molt igualat i que es va decidir al tram final. Un duel en el qual l'equip entrenat per Salva Puig va haver de superar nombroses situacions adverses, com veure's durant uns moments amb quatre jugadors sobre la pista per diverses exclusions, i un arbitratge molt rigorós en algunes accions.

Tot i així, l'equip local va portar la iniciativa durant gairebé els 60 minuts de joc, sobretot gràcies a Antonio Moreno, que es va fer immens sota pals en la segona meitat i va fer algunes aturades importants quan l'equip més ho necessitava. D'aquesta manera, els blaus van arribar als últims set minuts amb un avantatge de cinc gols (29-24) que els visitants ja no van saber eixugar.