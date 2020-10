Sàbat decideix el primer triomf

El Bàsquet Girona ja sap el que és guanyar a LEB Or. Després del sotrac de la setmana passada a Fontajau davant l'Alacant, ahir, l'equip entenat per Carles Marco va sumar la seva primera victòria a la segona màxima categoria del bàsquet estatal. Ho va fer a la pista del Palma, en un partit molt igualat (78-81) i que no es va decidir fins als últims segons. Va ser l'home amb més experiència dels gironins, Albert Sàbat, qui va decidir el partit amb una cistella quan faltaven 18 segons posant el 78-79 i posteriorment segellant el triomf amb dos tirs lliures després que l'equip local perdés la pilota en el seu últim atac.

També va ser el base gironí qui va liderar l'equip en els compassos inicials de partit, amb tres triples (3-11). Però el recital des de la línia de 6,25 de Sàbat no va acabar aquí, ja que al final del primer període havia anotat un total de sis llançaments de tres punts, tot i que la resta de l'equip no havia estat tan endollat en atac i els illencs havien sumat un plus en atac (20-24). Amb tot això, el base de Llagostera no va aparèixer més fins a decidir en els minuts finals. I és que els tècnics del Palma van trobar la solució per aturar Sàbat: una doble defensa i el pivot Harrell al seu damunt en tot moment. Això també va fer que Carles Marco decidís asseure'l a la banqueta.

De fet, Harrell va portar de bòlit la defensa gironina. El nord-americà va ser l'autor de 22 punts i va capturar 11 rebots. També el rebot va ser una de les claus del partit, i és que els locals en van capturar 14 més que els visitants -36 a 22- i això també va fer que els illencs poguessin mantenir-se sempre vius dins el partit, gràcies als punts en les segones accions.

Dani García i Faye van tornar a posar el Bàsquet Girona cinc punts per sobre (24-29), però els mallorquins sempre reaccionaven amb una sòlida defensa i això va fer que es posessin per davant en el marcador per primer cop amb el 36-35. Una diferència que augmentaria fins als 3 punts (40-37) a poc per arribar al descans, tot i que un triple de Cosialls va fer que els de Carles Marco marxessin als vestidors un punt per sobre (41-42).

En el tercer període semblava que els de Fontajau sortien amb una marxa més i això va fer que als 5 minuts de la represa els gironins dominessin per 6 punts (51-57) després d'un parcial de 0-6. Una diferència que sabrien mantenir fins al final del tercer quart (59-64), però no a l'inici dels últims 10 minuts, quan els locals van tornar a igualar el duel (66-66) i a deixar-ho tot obert de cara als últims 7 minuts de joc.

A partir d'aquí, els dos equips es van anar alternant l'avantatge. El Palma es posava per sobre (71-70), però el Bàsquet Girona reaccionava (73-74). Tot i així, els illencs arribarien amb un lleuger avantatge (78-77) en l'últim minut i mig. Albert Sàbat anotava el 78-79 quan faltaven 18 segons i Harrell relliscava i perdia la pilota en l'última acció local. Després, el base gironí va segellar la victòria des de la línia de tir lliure.